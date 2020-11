Tödlicher Unfall auf dem Hasenberg

Am frühen Morgen ereignete sich auf dem Hasenberg in Widen ein tödlicher Unfall. Ein Leser berichtet von einer Frontalkollision, ein Grossaufgebot an Rettungskräften sei vor Ort, die Strasse grossräumig abgesperrt. Zwei Verletzte seien mit einem Krankenwagen abtransportiert worden. Auch ein Rettungshelikopter sei aufgeboten worden.

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt auf Anfrage: «Um etwa 6.45 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lieferwagen- und einem Motorradfahrer», sagt Mediensprecherin Aline Rey. Der Motorradfahrer habe zu einem Überholmanöver angesetzt und sei mit dem Lieferwagen frontal zusammengestossen. In der Folge kollidierte der Motorradfahrer auch mit dem Auto, das er überholt hatte. Der Mann erlag laut Polizei noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Aktuell sei die Unfallgruppe vor Ort. Die Strasse bleibt voraussichtlich bis zum Mittag gesperrt.

Update folgt.

