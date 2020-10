Sondereinheit Argus verhaftet einen mutmasslichen Mörder - plötzlich löst ein angeblicher Schuss Alarm aus

In Wohlen hat die Kantonspolizei Aargau im Auftrag des Bundesamts für Justiz und des Staates Litauen einen Mann verhaftet. Er war wegen Totschlags ausgeschrieben. Gleichzeitig will eine Anwohnerin eine Schussabgabe gehört haben, was die Polizei in Alarmbereitschaft versetzte.