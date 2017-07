Andy Hug

Andy Hug (1964–2000), der in Wohlen in ärmlichen Verhältnissen bei seiner Grossmutter aufgewachsen ist, war ein weltweit erfolgreicher Karatekämpfer, der mehrere Europa- und Weltmeisterschaften im Kickboxen, Thaiboxen, Kyokushinkai und K-1 gewann und vor allem auch in Japan als Berühmtheit galt. Am 17. August 2000 teilte Hug seinen Fans persönlich mit, dass er an Leukämie erkrankt sei. Eine Woche später, am 23. August 2000, ist er in Tokio im Alter von erst 35 Jahren verstorben.