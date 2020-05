Postauto verursacht mehrere Unfälle auf derselben Fahrt – Chauffeur erinnert sich an nichts

Die Unfälle ereigneten sich am Donnerstag im Morgenverkehr. Kurz vor 6.30 Uhr meldete eine Drittperson eine Kollision mit einem Linienbus. Der Linienbus sei, ohne sich um den Schaden zu kümmern, weitergefahren.



Kurze Zeit später meldete sich ein 65-jähriger Linienbuschauffeur, dass er sich am Bahnhof Muri befinde und dort auf die Polizei warte, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilt. Gegenüber der Patrouille gab dieser dann an, sich an keine Kollision zu erinnern.



Wie sich herausstellte, hatte der Chauffeur zwischen Birri und Muri mehrere kleinere Unfälle verursacht. Beschädigt wurden zwei Autos, ein Lieferwagen und zwei Hausmauern. Es entstand grosser Sachschaden.



Wie es zu diesen Unfällen gekommen ist, ist noch unklar. Ein medizinisches Problem kann nicht ausgeschlossen werden. Die zuständige Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten hat zur Klärung der Unfallursache eine Untersuchung eröffnet. Der Lenker musste seinen Führerausweis, zu Handen der Entzugsbehörde, dem Strassenverkehrsamt in Schafisheim, abgeben.

