Route falsch eingeschätzt?

Hans Stadelmann, Sicherheitsingenieur bei der Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft in Schöftland, befasst sich beruflich mit solchen Unfällen, erstellt auch Gutachten zuhanden der Staatsanwaltschaft. Er wohnt selber in Wohlen und kennt die Hochwachtstrasse. Stadelmann sagt: «Wenn der Anhänger nicht gebremst war und von einem alten Traktor ohne Allradbremse gezogen wurde, brauchte es nicht viel bei diesem Gefälle.»

In der Landwirtschaft mit ihren schweren Maschinen, die oft länger, breiter oder schwerer als Strassenfahrzeuge seien, werde viel Verantwortung dem Lenker überlassen. Dieser müsse vor jeder Fahrt eine umfassende Beurteilung vornehmen. Mit dieser Anzahl Personen und dem geladenen Material diese Route zu nehmen, sei wohl schlicht eine Fehleinschätzung gewesen: «In der Situation hatte der Fahrer keine Chance mehr».