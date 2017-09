Die Kantonspolizeien Zürich und Aargau haben in einer koordinierten Aktion am Mittwoch fünf illegale Indoor-Anlagen für Hanfanbau in Zürich, Maur, Bülach, Wangen bei Dübendorf und Meisterschwanden ausgehoben. Sie verhafteten fünf mutmassliche Betreiber, Schweizer im Alter zwischen 31 und 48 Jahren.