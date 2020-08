Dach durchgebrochen: Sigristhaus wird durch Brand beschädigt

Die Meldung eines Brandes in der Liegenschaft neben der reformierten Kirche Villmergen ging am Samstag um 19.20 Uhr bei der Polizei ein. Ebenfalls seien Explosionen zu hören, hiess es. Einsätzkräfte der Feuerwehr Rietenberg sowie der Kantons- und Regionalpolizei rückten sofort an den Brandort aus.

Durch den Brand brach bei zwei Räumen des Sigristhauses das Dach durch. In den anderen Räumen entstand Rauchschaden, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Personen wurden beim Brand keine verletzt. Der Sachschaden kann laut Polizei noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber beträchtlich sein.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache eingeleitet. Diese ist noch unbekannt. Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Brand machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Muri (056 675 76 20) zu melden. (kpa)

Die aktuellen Polizeibilder: