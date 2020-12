Vom Brand betroffen war ein Einfamilienhaus an der Unterdorfstrasse in Hägglingen. Augenzeugen bemerkten am Freitagmorgen gegen 05.15 Uhr, dass Rauch vom Dach aufsteigt. Wenig später waren bereits Flammen sichtbar.



Verletzt wurde niemand. Es entstand grosser Sachschaden.



Die Brandursache ist noch unklar. Im Vordergrund steht fahrlässiges Verursachen einer Feuersbrunst im Zusammenhang mit unsachgemässer Verlegung von Dachpappen.

