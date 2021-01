Auto kommt von Strasse ab und reisst Zaun nieder – Fahrerin bleibt unverletzt

In einem Jeep Renegade war die 43-jährige Frau heute Dienstag, gegen 6.30 Uhr von Schongau her in Richtung Buttwil unterwegs. Zu Beginn des Ortsteils Guggibad geriet sie in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kam links von der Strasse ab. Im angrenzenden Wiesland fuhr sie in einen Weidezaun und drückte eine ganze Reihe Pfähle nieder. Schliesslich kam der Jeep unmittelbar vor dem Restaurant Guggibad auf der Wiese zum Stillstand.

Die Automobilistin blieb unverletzt. Am Auto entstand ein Schaden in der Höhe von mehreren tausend Franken. Der Schaden am Zaun kann noch nicht beziffert werden.

Wie die Unfallverursacherin der Kantonspolizei Aargau erklärte, sei sie in Gedanken versunken gewesen und habe als Folge davon die Kontrolle über den Wagen verloren.

Polizeibilder vom Januar