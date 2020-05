161 km/h ausserorts: Aargauer Polizei erwischt Töff-Raser

Erwischt worden sei der 28-jährige Schweizer am Montag kurz nach 15 Uhr, teilte die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mit. Gegen den Töfffahrer wurde eine Strafuntersuchung gemäss dem Raserartikel eröffnet. Sein Führerausweis wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.

Sein «Billett» ebenfalls los ist ein weiterer Verkehrsteilnehmer, der bei der gleichen Geschwindigkeitskontrolle mittels Laser mit 125 km/h gemessen wurde. Eine dritter Schnellfahrer, der mit seinem Auto mit 115 km/h erwischt wurde, wird verzeigt. Er muss mit einem späteren Ausweisentzug rechnen, wie es im Communiqué heisst.

