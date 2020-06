Der Aargau leuchtet rot – ein spektakulärer Hilferuf der Veranstaltungsbranche

Landesweit wurden am Montagabend von 22 Uhr bis Mitternacht 497 Gebäude mit rotem Licht angestrahlt. Im Aargau waren es rund ein Dutzend, wie beispielsweise das Regierungsgebäude in Aarau, die Ruine Stein in Baden oder das Feldschlösschen in Rheinfelden.

Mit der internationalen Aktion, die auch gleichzeitig in Deutschland, Österreich und Belgien stattfand, wollte die Eventbranche auf ihre schwierige Situation aufmerksam machen. Bereits Wochen vor dem Lockdown litt die Veranstaltungstechnikbranche stark unter abgesagten Events. Gewisse Unternehmen, wie etwa die Firma smARTec aus Aarau, wurden praktisch stillgelegt. Das Geschäft wird wohl erst im kommenden Jahr wieder richtig anlaufen.

Auch ausserhalb des Aargaus werden Gebäude rot beleuchtet: