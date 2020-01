Zimmerbrand fordert Feuerwehr am Silvestermorgen – Verdacht auf fahrlässigen Umgang mit Raucherwaren

Bei einem Zimmerbrand am Dienstagmorgen in einer Wohnung am Sägereiweg in Lupfig ist ein "mittelgrosser Schaden" entstanden, wie die Kantonspolizei mitteilt. Ein 21-jähriger Schweizer hatte wegen des Brandausbruchs Alarm geschlagen. Die Feuerwehr Eigenamt konnte den Brand rasch löschen.

Verletzt wurde niemand. Derzeit stehe ein fahrlässiger Umgang mit Raucherwaren im Vordergrund der Ermittlungen. Das betroffene Zimmer der Wohnung befindet sich im ersten Obergeschoss. Der Bewohner wird durch die Polizei zur Anzeige gebracht. (pz)

