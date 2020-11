Am Samstagmorgen geriet im Ortsteil Hinterer Hafen im Bözberg ein Quad in Brand. Der Lenker war auf der Passstrasse unterwegs und bog rechts in den dortigen Ortsteil ab, als es im Motorenbereich zu brennen begann. Die Rauchwolken waren weit herum sichtbar.

Die aufgebotene Feuerwehr Bözberg konnte den Brand relativ rasch löschen. Das Fahrzeug erlitt jedoch Totalschaden. Was genau den Brand verursachte wird derzeit von Spezialisten der Kantonspolizei abgeklärt.

