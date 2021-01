Junger Mann kracht mit seinem Auto in eine Garage – fuhr er unter Drogeneinfluss?

Der Unfall ereignete sich am Freitag kurz nach 13 Uhr in Brugg. Ein 22-jähriger Autofahrer fuhr auf der Sommerhaldenstrasse als dieser auf Höhe Langmattstrasse die Herrschaft über sein Fahrzeug verlor und frontal in eine Garage krachte



An der Garage und dem parkierten Auto sowie am Auto des 22-jährigen Autolenkers entstand grosser Sachschaden.



Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen.



Zur Abklärung des Verdachts auf Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinfluss hat die zuständige Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Der Lenker musste seinen Führerausweis, zu Handen der Entzugsbehörde, abgeben.

