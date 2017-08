"Gewöhnlicher BDSM-Sex"

Paul Hofer, der Verteidiger des Beschuldigten, führt in seinem Plädoyer aus, die Frauen hätten das Medikament alle freiwillig eingenommen und seien von seinem Mandanten aufgeklärt worden, dass es schläfrig mache. Auch hätten die sexuellen Handlungen in gegenseitigem Einvernehmen stattgefunden. «Was auf den Videos zu sehen ist, ist nicht mehr oder weniger als gewöhnlicher BDSM-Sex», sagte Hofer.

Dass sich die Frauen auf den Videos wehrten oder «Nein» sagten, bedeute nicht, dass sie das nicht gewollt hätten. «Es ist Teil des Spiels, dass man sich wehrt», sagt Hofer. Er verlangt, seinen Mandanten unter anderem von der sexuellen Nötigung, der Gefährdung des Lebens und der versuchten, schweren Körperverletzung freizusprechen.

Er beantragt eine Freiheitsstrafe von 18 Monaten für den Straftatbestand der qualifizierten Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz. Auch in diesem Punkt ist der Beschuldigte angeklagt und geständig. Er hatte in Dottikon und in Hausen eine Hanfanlage betrieben.

Zwei der Frauen klagen auch zivil: Sie fordern über zehntausend Franken Genugtuung und Schadenersatz. Die Zivilklagen seien abzulehnen, fordert Verteidiger Paul Hofer. Das Urteil wird nächste Woche verkündet.

