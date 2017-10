Das war Mitte Juli 2017. Seither läuft es wie am Schnürchen. Wenn keine Anomalien auftauchen, erreicht man voraussichtlich zwischen Mitte November und Mitte Dezember Effingen und bringt damit auch von der anderen Seite Licht in den Tunnel, so Gesamtprojektleiter Thomas Zieger. Danach finden noch bis Ende Januar 2018 restliche Vortriebsarbeiten statt.

Schon 1440 Meter geschafft

Ein Augenschein im Tunnel zeigt, wie sich das 1920 Tonnen schwere und 90 Meter lange Ungetüm rekordschnell unter ohrenbetäubendem Lärm durch den Berg frisst. Erklärungen Ziegers kann man auf der Tunnelbohrmaschine selbst in einem Abstand von einem halben Meter nur via Mikrofon und Kopfhörer verstehen.

Die Maschine hat bereits 1440 Meter hinter sich. Es fehlen also nicht mehr viel mehr als 1200 Meter. Denn zwischen der Verfassung dieses Artikels und der Auslieferung der Zeitung hat die Maschine weitere 20 bis 30 Meter geschafft. Inzwischen macht sie nämlich täglich 30 Meter.