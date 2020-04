Brand in Aarburg - Löscharbeiten an den Bahngleisen gestalten sich schwierig

Beim Brand in Aarburg war sowohl die Aarburger als auch die Oltner Feuerwehr im Einsatz.



Der Schopf befand sich zwischen zwei Liegenschaften im sogenannten "Chlosbrunne", direkt am Bahngleis. Deshalb mussten die Fahrleitungen vom Strom befreit werden, was die Löscharbeiten erschwerte.



Der eigentliche Brand konnte dann aber relativ rasch gelöscht werden. Die beiden Liegenschaften wurden dank des Einsatzes der Feuerwehr nicht in Mitleidenschaft gezogen. Ebenfalls wurde niemand verletzt.



Die Brandursache steht noch nicht fest. Die Kantonspolizei Aargau hat Ermittlungen eingeleitet.