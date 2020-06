Vorkämpfer gegen Steuerfuss-Erhöhung: «Ich sehe enormes Sparpotenzial»

Diese Woche finden in Wettingen gleich zwei Einwohnerratssitzungen statt, die eine wird heute Montag nachgeholt, weil sie wegen Corona abgesagt wurde, die andere findet regulär am Donnerstag statt – wegen den Abstandsregeln im frisch sanierten Tägisaal. Dieser ist genug gross, dass auch Besucher Platz finden. Dazu gehört seit Herbst regelmässig auch Andrea Bova, der am Anfang der Geschichte der «IG Attraktives Wettingen» steht. Diese schreibt sich das deutliche Ablehnungsresultat im Februar auf die Fahne als 73 Prozent gegen das Budget und die Steuerfusserhöhung von 95 auf 100 Prozent stimmten.

«Die meisten Wettinger wollen keine Steuerfusserhöhung und ich kämpfe dafür, dass das so bleibt», sagt Bova. Er ist 40 Jahre alt und lebt seit seinem fünften Lebensjahr – er kam mit seiner Familie aus Italien – in Wettingen. Hier wohnt er mit seiner Frau und zwei Kindern, hier führt er auch sein Treuhandbüro: «Ich fühle mich mit Wettingen sehr verbunden.»

Es wäre ihm nicht in den Sinn gekommen, sich politisch zu engagieren, wenn da im letzten Herbst nicht die Budgetdebatte gewesen wäre: «Mein tägliches Business ist es, Abschlüsse mit meinen Kunden zu besprechen und herauszuarbeiten, wo im neuen Jahr optimiert werden kann.» Als er in der Zeitung von der Steuererhöhung las, dachte er, dass das, was er tagtäglich für seine Kunden mache, sicherlich auch in Wettingen möglich ist.

Deshalb begann er, die zugänglichen Dokumente genauer zu studieren und stellte ein Interview mit sich selbst ins Internet: «Das wurde auf Facebook überraschenderweise zahlreich geteilt.» Selbst bekam er das nicht gross mit, er ist nicht in den sozialen Medien unterwegs. So wurden aber die Einwohnerräte Orun Palit (GLP) und Martin Fricker (SVP) sowie der ehemalige SVP-Einwohnerrat Thomas Bodmer auf ihn aufmerksam und kontaktierten ihn.

"Bei Löhnen sparen, nicht bei Kultur und Musik"

Für Bova kommt es nicht infrage, einer Partei beizutreten: «Dieses Parteigehabe, diese gegenseitigen Schuldzuweisungen, das ist einer der Gründe, warum ich keiner Partei beitreten will.» Aber auch, weil er sich nicht mit allen Positionen der diversen Parteien identifizieren kann.

Er gründete aber zusammen mit den drei anderen im Januar offiziell einen Verein für die IG, um weiterhin eine Steuerfusserhöhung zu bekämpfen und den Gemeinderat dazu zu bringen – «an Orten, wo es halt wehtut» –, auf der Ausgabenseite zu sparen. «Als leidenschaftlicher Zahlenmensch sehe ich enormes Sparpotenzial.» Es gehe ihm nicht um einen Leistungsabbau: «Ich finde es keine gute Idee, das Gluri-Suter-Huus zu privatisieren oder die Ausgaben für die Musikschule zu kürzen, wie das die CVP-Fraktion vorgeschlagen hat.»

Für ihn sei Priorität 1: