Eines steht fest: An der Badenfahrt kommen Musikfans der unterschiedlichsten Stilrichtungen auf ihren Geschmack. Am wildesten und härtesten zu und her geht es wohl mit den Berner Garage-Punkern «The Monsters», welche die alternative Bühne Polygon beim Tränenbrünneli rocken. Und wenn Schlagerprinzessin Beatrice Egli auf der Bühne im Graben zum Mikrofon greift, könnte es kaum gegensätzlicher sein. Volkstümlich angehaucht ist es auch auf Tipitina’s Jazz- und Bluesbühne auf dem Bahnhofplatz mit Urs Erdin, der als Special Guest zusammen mit Blues-Gitarrist Marc Schöni die «Monday Tunes» begleitet.

Neben den zahlreichen Rock-, Blues-, Rap- und Pop-Konzerten wird auch etwas für Klassikfans geboten: «BluesMeetsClassic» lässt auf dem Bahnhofplatz zwei unterschiedliche Stilrichtungen miteinander verschmelzen. Und auf der alternativen Bühne orchestriert das 18-köpfige Pirmin Baumgartner Orchester Popmusik mit sieben Bläsern. An ein ganz besonderes Experiment wagt sich das Blasorchester Baden-Wettingen unter der Leitung von Christian Noth: Die rund 50 Musiker spielen am Wochenende eine Komposition von Benedikt Hayoz zu den Klängen des Tränenbrünneli, dessen Plätschern mit Mikrofonen eingefangen, experimentell verändert und auf die Bühne übertragen wird. Am Sonntag kommen nach ihrer Wassermusik auch die jüngsten Konzertbesucher mit «Marius ohne Jagdkapelle» und «Laurent & Max» auf ihre Kosten. Letztere sind bekannt für ihre frechen Texte, die auch die Eltern schmunzeln lassen.