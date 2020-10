Verkehrsunfall auf der A1 fordert eine schwerverletzte Person – Rettungshelikopter im Einsatz

Am Mittwochvormittag fuhr eine 72-jährige Autolenkerin mit ihrem Subaru auf der Autobahn A1, Fahrtrichtung Zürich, als sie Höhe Spreitenbach aus noch unbekannten Gründen mit der Mittelleitplanke kollidierte.

In der Folge kam sie neben der Mittelleitplanke zum Stehen. Als sie sich mit dem Fahrzeug wieder in den Verkehr einordnen wollte, fuhr ein 41-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Auto auf das Fahrzeug der 72-jährigen Frau auf. Der 72-jährige Beifahrer des Subarus wurde dabei schwer verletzt. Beide Lenker wurden zur Kontrolle ins Spital verbracht. Die Autobahn A1 musste wegen Einsatz des Rettungshelikopters vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt werden. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.