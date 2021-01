Toi-Toi-Toilette am Skaterpark erneut abgefackelt

Unbekannte haben am Sonntagabend das Toi Toi beim Skaterpark in Baden-Dättwil (unter der Autobahnbrücke) angezündet. Vom Toi Toi blieben «nur noch Plastikreste übrig», sagt Feuerwehr-Kommandant Florian Immer:

Der Alarm ging um 20.12 Uhr ein, wie Kantonspolizei-Sprecherin Aline Rey ausführt. «Die Täterschaft setzte das Toi Toi auf unbekannte Art und Weise in Brand», sagt sie.

Zur Täterschaft liegen zurzeit keine Hinweise vor. Ausser am Toi Toi entstand kein weiterer Sachschaden.

Bereits in der Nacht auf den Donnerstag, 3. Dezember, wurde ein Toi Toi am Skaterpark abgefackelt. Der Alarm ging damals um 0.43 Uhr ein. Die Täterschaft blieb bis heute unbekannt. (pz)