Sensationsfund bleibt für immer in der Erde – Kritiker sprechen von «unheiliger Allianz»

Im Raum stand, das Becken mit einer Glasabdeckung auf dem Kurplatz sichtbar zu machen. «Es macht keinen Sinn, das Becken so zu zeigen», sagt Doppler. «Der ganze Untergrund beim Verenabad ist feucht.» In einem gläsernen Schaukasten würde sich zwangsläufig Feuchtigkeit sammeln. Durch die Kondensation würde man gar nichts sehen, erklärt er.

Die beiden FDP-Einwohnerräte Mark Füllemann und Stefan Jaecklin verlangten nach dem Fund in einer parlamentarischen Anfrage, dass Baden den Fund für die Öffentlichkeit sichtbar macht und vermarktet . Sie sprachen von einer «ausgezeichneten Marketingmassnahme». Vor der vergangenen Sitzung, an der die Anfrage beantwortet wurde, wurden die Einwohnerräte vorinformiert.

Mark Füllemann zeigte sich enttäuscht. «Es ist schade, dass der Stadtrat kreativ geworden ist im Finden von Gründen, warum man das Bad nicht sichtbar machen kann», kritisiert er. «Es ist eine unheilige Allianz derjenigen am Werk, die finden, es darf sich nichts ändern, und der Digital Natives, die finden, es reicht doch, wenn man das Bad mittels QR-Codes und Visualisierungen sehen kann.» Er und Jaecklin seien nach wie vor der Meinung, dass analoges Betrachten einen tieferen Eindruck hinterlasse als digitales Betrachten. «Die grosse Chance der kulturhistorischen Vermarktung ist leider vergeben worden. Die Konsequenz: Was 2000 Jahre ruhen durfte, wird weitere 2000 Jahre schlummern.»

Stadt prüft wie Funde sichtbar gemacht werden können

Stadtammann Markus Schneider (CVP) verteidigte dagegen den Entscheid. «Das Verrückte ist: In der kurzen Zeit, in der das Bad offen war, gab es wegen des einzigartigen Bodens und des feuchten Klimas bereits Algenbefall», erklärte er im Badener Parlament. «Wenn wir gewollt hätten, dass man es weiter anschauen kann, dann wäre die einzige Frage gewesen: Wann ist der Zeitpunkt, in dem es nicht mehr da ist? So gehen wir natürlich nicht mit Schätzen um.» Das Becken der Erde wieder zurückzugeben, sei die einzige Variante, dass das Becken für die Zukunft erhalten werden könne.

Die Stadt prüft nun, wie die Funde auf dem Kurplatz mit anderen Mitteln sichtbar gemacht werden können. «Wichtig für uns ist bei den Funden, dass wir die Geschichte darstellen können bei der Neugestaltung des Platzes», so Schneider.

