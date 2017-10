Der Grünen-Nationalrat hatte sich nach dem Holocaust-Vergleich, den er während einer Rede im Parlament zog, wiederholt entschuldigt. Strafrechtsanwalt Kenad Melunovic nimmt Fricker in Schutz: «Ich sehe absolut kein Verhalten, das strafbar wäre. Und auch kein Verhalten, das zu solch einem Aufruhr führen sollte», sagte er gegenüber dem Sender – vor der Rücktrittserklärung Frickers. So habe der Politiker gesagt, er sehe Schweine, die eingepfercht sind, und das habe ihn an Juden erinnert. «Der Vergleich liegt beim Einpferchen, nicht zwischen den Juden und den Schweinen.»