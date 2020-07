Im Schulhaus Neuenhof wurden mehrere Scheiben beschädigt

Betroffen war das Schulhaus an der Zürcherstrasse in Neuenhof, wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Ein Augenzeuge rief in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, um 2.50 Uhr die Polizei an. Er hatte beobachtet, wie ein Dutzend Jugendlicher davonrannten. Die Fahndung der Polizei blieb ergebnislos.

Wie sich zeigte, hatten die Unbekannten Steine gegen die grossflächige Glasfront geworfen und dabei drei Scheiben beschädigt. Der Schaden ist beträchtlich, lässt sich derzeit aber noch nicht beziffern.

Die Kantonspolizei in Baden (Telefon 056 200 11 11) sucht weitere Augenzeugen, die Angaben zur Täterschaft machen können.

