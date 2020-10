Handbremse vergessen: Ungesichertes Auto rollt auf Bahngleis und wird von Güterzug erfasst

Der Vorfall ereignete sich am Freitagmorgen, um 7.30 Uhr an der Bruggerstrasse in Baden. Der Automobilist stellte seinen Smart auf dem Parkplatz seines Arbeitgebers ab. Wie sich später zeigte, hatte er weder das Getriebe in Parkposition gebracht noch die Handbremse angezogen.

Zunächst unbemerkt geriet der Kleinwagen auf dem leicht abfallenden Platz ins Rollen, rollte die Böschung hinab und kam auf dem angrenzenden Bahngleis zum Stillstand. In diesem Augenblick näherte sich ein Güterzug, der dann das Auto streifte. Verletzt wurde niemand. Am Auto entstand allerdings Totalschaden.

Bis das Auto um 9.30 Uhr geborgen war, kam es zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs.

