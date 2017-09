"Geri Müller hat nur seine Leute hinter sich gehabt", sagte Roman Huber mit Blick auf die Badener Verhältnisse. Der Rückhalt im Team Baden und bei den Grünen habe gebröckelt. "Er hat auch dort Stimmen eingebüsst." Eine geringere Unterstützung von Links hat auch Irène Kälin festgestellt: "Man man gemerkt hat mit der Stimmfreigabe der SP: Die Fronten sind dieses Mal schwächer gewesen." Bei den Grünen allerdings glaubt sie, dass "man hinter ihm gestanden ist". Aber: "Ich will nicht sagen, dass die Unterstützung nicht gegeben war, aber sie war sicher zu wenig laut." Anders sei das noch nach Ausbruch der Nackt-Selfie-Affäre gewesen, als Geri Müller eine breite Unterstützung erhalten habe.

Die "Schweiz am Sonntag", wie dieses Portal im Besitz der AZ Medien, hatte 2014 die Affäre mit einem Artikel ins Rollen gebracht. Kälin bezeichnete sie nicht explizit als Grund für die Abwahl, sagte aber: "Dass am Schluss so etwas Unbedeutendes wie ein Penis-Selfie den Ausschlag geben kann, das erschreckt mich fest."