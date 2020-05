Für einen guten Zweck: Das vielleicht grösste Leiterlispiel der Schweiz kommt aus dem Aargau

Ob es nun das grösste Leiterlispiel der Schweiz ist oder nicht, ist unklar. Aber auch unwichtig. Denn es ist definitiv ein grosses Leiterlispiel. Ganze 465 Spielfelder auf 2 Quadratmetern bieten zahlreiche Möglichkeiten, um schnell oder langsam ins Ziel zu gelangen.

Die Idee kam den Erfindern Jörg Krummenacher von der Badener Kommunikationsagentur Kommpakt und Reto Herren von der Wettinger Plakatdruckerei Drucklabor, als sie sich über weggefallene Aufträge austauschten. Wie sie in einer Medienmitteilung schreiben, wollten sie etwas Grosses zu drucken, das die Maschinen des Plakatdruckers zum Laufen bringe. Daraus wurde dann das überdimensionale Leiterlispiel.

Das Spiel sei einer der Klassiker aller Brettspiele, heisst es, und bringe gerade in Zeiten des Lockdown etwas Abwechslung und Unterhaltung. So könne man beispielsweise am Morgen beginnen, um dann zum Abendessen eine Siegerin oder einen Sieger erkürt zu haben.