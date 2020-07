Erneuter Einbruch in die Waldhütte – Gemeinde setzt Belohnung aus

Innerhalb weniger Wochen wurde nun schon zum zweiten Mal in die Waldhütte eingebrochen, wie die Gemeinde Gebenstorf mitteilt. Laut Gemeindeschreiber Stefan Gloor hätte die unbekannte Täterschaft in der Waldhütte geraucht und getrunken. Dabei richteten sie Unordnung an. Es entstand Sachschaden.

Aus diesem Grund bittet die Gemeinde die Bevölkerung auffällige Personen und oder Feststellungen der Polizei zu melden. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ermittlung der Täterschaft führen, wurde sogar eine Belohnung von 200 Franken ausgesetzt.