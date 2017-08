Eine Million Gäste werden an der Badenfahrt insgesamt erwartet. Die Organisatoren empfehlen eine Anreise mit dem öffentlichen Verkehr. Denn zusätzliche Autoparkplätze gibt es nur wenige.

Das Badenfahrt-Organisationskomitee und die Stadtpolizei empfehlen eine Anreise mit dem Zug oder mit dem Bus. Ein grosser Anreiz, mit dem öffentlichen Verkehr nach Baden und wieder nach Hause zu gelangen, bieten die Badenfahrt-Bändeli, die für den Besuch am Fest ab 16 Jahren obligatorisch sind und als offizieller Eintritt beziehungsweise Festpass gelten.

Wer ein solches Bändeli besitzt, kann ab einer Stunde vor Festbeginn bis eine Stunde nach Festschluss in den 17 A-Welle-Zonen (siehe Grafik oben) gratis Bus sowie Zug fahren und muss kein zusätzliches Billett kaufen.

Kein Nachtzuschlag mit Bändeli

Wichtig: Für alle Fahrten, die über die Zonen hinaus führen, muss ein Anschlussbillet gekauft werden. Und: Der Nachtzuschlag ist im Bändeli inbegriffen, er muss für Fahrten innerhalb der gesamten A-Welle sowie in allen Zügen von Baden nach Zürich nicht zusätzlich gelöst werden.

Zur Erinnerung: Die 1-Tages-Festpässe für einen spezifischen Tag kosten 15 Franken und werden in Form von farbigen Armbändern verkauft, der 10-Tages-Pass in Form eines schwarzen Armbandes mit Metallplakette kostet 45 Franken.

Badenfahrt-Spezialtickets

Wer noch kein Armband besitzt, hat die Möglichkeit, vor der Reise ein sogenanntes Badenfahrt-Spezialbillet zu kaufen. Die Spezialtickets werden an allen Verkaufsstellen der SBB, an den über 200 Billetautomaten der A-Welle, beim Postauto-Fahrpersonal oder an den Automaten in den RVBW-Bussen verkauft.

Dieses Billet kann – beziehungsweise muss – später auf dem Festgelände in ein Badenfahrt-Bändeli eingetauscht werden. Denn das Organisationskomitee kontrolliert, ob die Besucher im Besitze eines Festpasses sind.

Inhaber eines Halbtax- oder Generalabos erhalten keine zusätzliche Ermässigung. Nicht möglich ist es, die Tickets online oder via Handy zu kaufen – sie sind weder auf der App der SBB oder von Postauto noch auf sbb.ch verfügbar.

Gut zu wissen: Innerhalb der Stadt wird ein Shuttle-Bus verkehren.

Er fährt alle 15 Minuten vom Bahnhof Baden-Ost via Grand Casino und Schiefe Brücke zum Landvogtei-Schloss. Auch die Fahrten mit dem Shuttle-Bus sind im Festpass inbegriffen. Für die regionalen Busbetriebe bedeutet die Badenfahrt ein grosser Zusatzaufwand.

Die SBB, Postauto sowie die Regionalen Verkehrsbetriebe Baden-Wettingen (RVBW) verdichten ihr Angebot und setzen weitere Busse ein. Rund 4700 zusätzliche Fahrten werden angeboten. Die RVBW fahren täglich bis 30 Minuten nach Festende im 15-Minuten-Takt. Um die Festfreudigen an den Bahnhöfen und Haltestellen optimal zu betreuen, setzen die drei Transportunternehmen mehr als 55 Kundenbetreuer ein.

Wenig zusätzliche Parkplätze

Die Stadtpolizei teilt mit: «Wer mit dem Auto anreist, muss wissen, dass Parkplätze nur in sehr beschränkter Anzahl zur Verfügung stehen.» Prioritär werden die Parkhäuser gefüllt. Erst dann würden zusätzlich Parkplätze geschaffen: Erstens auf der Neuenhoferstrasse, stadtauswärts am Strassenrand, und zweitens auf der Zirkuswiese in Wettingen.

Im Gegensatz zum Stadtfest vor fünf Jahren oder zur letzten Badenfahrt im Jahr 2007 wird es diesmal keine zusätzlichen Velo- und Motorradabstellplätze geben, teilt die Stadtpolizei Baden auf Anfrage mit. Rund um den Bahnhof gebe es jedoch viele Veloparkplätze, unter anderem die Velostation. (Pirmin Kramer)