Die Kantonspolizei Bern habe in der Nacht auf Samstag gemeldet, dass der Aufenthaltsort des 76-jährigen Mannes, welcher seit Donnerstagmorgen als vermisst gemeldet war, ermittelt werden konnte.

«Der Senior ist wohlauf und musste medizinisch betreut werden», meldet die Kantonspolizei Aargau.

Der Mann hatte sich in Nussbaumen in einem Pflegeheim befunden und am Donnerstag gegenüber seiner Schwester angegeben, ins Dorf zu gehen. Danach fehlte jede Spur von ihm.

