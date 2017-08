Franz Bertschi steht am Eingang des imposanten Holzbaus auf dem Schlossbergplatz im Herzen von Baden. Um ihn herum erledigen die Handwerker die letzten Arbeiten. Der 50 Tonnen schwere Koloss zieht die Blicke der Passanten auf sich. Das Zurzibiet trumpft an der Badenfahrt mit dem «Baumhuus» gross auf. Als Vorbild der zehn Meter hohen Rondelle dient das weltbekannte Guggenheim-Museum in New York.

Nicht ohne Grund: Der Bau stellt eine Verbindung zu einer original Zurzibieter Familie her. Die amerikanische Guggenheim-Dynastie hat ihre jüdischen Wurzeln in Lengnau. Idee und Gestaltung für den anspruchsvollen Bau tragen die Handschrift des Architekturbüros Sidler in Baden.

Mehrere hundert Stunden hat OK-Präsident Bertschi mit seinem Team in das Projekt in den letzten Monaten investiert, damit sich das Zurzibiet ab Freitag während zehn Tagen von seiner besten Seite präsentieren kann.