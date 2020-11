Brand in Wäscherei an Landstrasse verursacht grossen Sachschaden

Am Dienstagabend ist ein Brand in einem Geschäft an der Wettinger Landstrasse ausgebrochen. Die Meldung erreichte die Polizei kurz nach 21.30 Uhr, wie Mediensprecher Bernhard Graser auf Anfrage sagt. Es handle sich um eine Textilwäscherei mit Wohnungen in den oberen Stockwerken. Erste Ermittlungen wiesen darauf hin, dass das Feuer wohl bei einem Tumbler ausgebrochen sei.