Brand in Wäscherei an Landstrasse: Bewohner vorsorglich evakuiert

Am Dienstagabend ist ein Brand in einem Geschäft an der Wettinger Landstrasse ausgebrochen. Die Meldung erreichte die Polizei um etwa 21.30 Uhr, wie Mediensprecher Bernhard Graser auf Anfrage sagt. Es handle sich um eine Wäscherei mit Wohnungen in den oberen Stockwerken. Erste Ermittlungen wiesen darauf hin, dass das Feuer wohl bei einem Tumbler oder einer Waschmaschine ausgebrochen sei.

«Schwarzer Rauch drang aus der Wäscherei, die Bewohner der Liegenschaft wurden vorsorglich evakuiert», so Graser.

Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen, wie sie mitteilt. «Der Russ verursachte jedoch erheblichen Schaden in den Ladenräumlichkeiten.»

Die Wohnungen wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Alle Anwohner konnten nach dem Einsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Im Einsatz standen über 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Sanität und Polizei.