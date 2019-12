Brand am Theaterplatz verursacht hohen Sachschaden – Ursache noch unklar

Am Freitagmorgen, kurz nach 11.00 Uhr, kam es in einer Liegenschaft am Badener Theaterplatz zu einem Brandausbruch, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Rasch nach Meldungseingang an die Kantonale Notrufzentrale rückten die Feuerwehr Baden sowie die Kantonspolizei aus. Den Einsatzkräften gelang es rasch, den Brand im Untergeschoss des Wohn- und Gewerbegebäudes zu lokalisieren und diesen zu bekämpfen.

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache eingeleitet. Im Innern des mehrstöckigen Gebäudes kam es zu einer grossen Rauchentwicklung. Dadurch entstand ein hoher Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann. Eine Person, welche dem Rauch ausgesetzt gewesen war, wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.