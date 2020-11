Baustopp wegen Sensationsfunden? «Nur der Bund kann hier noch rettend eingreifen»

Herr Killias, der Heimatschutz fordert beim Bund einen sofortigen Stopp der Bauarbeiten auf dem Kurplatz. Was lief in Ihren Augen schief in Baden?

Wenn das Projekt optimal geplant worden wäre, dann hätte man vor Beginn jeglicher Bauarbeiten zuerst einmal eine Ausgrabung oder zumindest Sondierungen angeordnet. Dann hätte man aufgrund der Funde die Baubewilligung anpassen können, wie man das auch anderswo macht. Eine Baubewilligung wie in Baden erteilt man klugerweise nur mit Auflagen.

Was ist Ihre wichtigste Forderung?

Dass die eidgenössische Kommission für Denkmalpflege die Situation vor Ort anschaut. Zu dieser Kommission haben wir Vertrauen. Wir sind nicht unbelehrbar. Wenn die Kommission zum Schluss kommt, man könne alles zuschütten, dann ist das halt so. Aber ich gehe nicht von Vorneherein davon aus.

Haben Sie zuvor schon auf andere Weise versucht, Einfluss zu nehmen?

Das Problem ist, dass hier etwas laufend kaputt gemacht wird. Aufgrund des Baufortschritts besteht ein Zeitdruck. Die Stadt Baden und die Kantonsarchäologie haben klar gemacht, dass sie sich mit der Erforschung der Funde und der Dokumentation begnügen. Die Forderung nach einem Baustopp durch Kanton oder Stadt hätte nicht den Hauch einer Chance gehabt.

Kantonsarchäologie und Stadt haben Abklärungen vorgenommen. Warum reicht das nicht?

Es geht nicht nur um Forschung, sondern auch die Erhaltung dieser Kulturgüter. Ob sich ihre Erhaltung lohnt oder aufdrängt und ob sie machbar ist, muss abgeklärt werden. Solche Abklärungen muss jemand machen, der eine gewisse Distanz hat, geografisch und institutionell. Die Stadt Baden hat die Bauherrschaft, und wichtige Player sind sehr nahe dran. Das Problem liegt darin, dass kantonale Denkmalpfleger und Kantonsarchäologen häufig in Situationen sind, wo riesige lokale Interessen auf dem Spiel stehen. Sie sind in Hierarchien eingebunden und dadurch nicht unabhängig. Das ist menschlich und auch in anderen Kantonen zu beobachten.