Badeunfall: 50-jähriger Mann ertrinkt in der Limmat – Reanimation bleibt erfolglos

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, gegen 18.30 Uhr in der Limmat bei Gebenstorf. Nach ersten Erkenntnissen liessen sich der 50-jährige Mann und eine Begleiterin im Fluss treiben, schreibt die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung. Als sie weiter flussabwärts an Land gehen wollten, geriet der Mann in Schwierigkeiten und kam unter Wasser.

Privaten Helfern gelang es, den leblosen Mann zu bergen, worauf sie die Reanimation einleiteten. Die inzwischen alarmierte Ambulanz setzte diese Massnahmen fort.

Vorsorglich war auch ein Rettungshelikopter aufgeboten worden. Trotz aller Bemühungen konnte die Sanität das Leben des Mannes nicht mehr retten.

Die Umstände deuten darauf hin, dass der 50-jährige Berner ertrank. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Baden hat eine Untersuchung eröffnet.

