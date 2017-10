Ein 27-jähriger Portugiese fuhr in einem Ford am Sonntag, 8. Oktober 2017, um 2.30 Uhr, auf der Landstrasse in Spreitenbach in Richtung Zürich. Gleichzeitig mündete aus der Wigartestrasse in die Landstrasse ein Mitsubishi ein, gelenkt von einer 38-jährigen Sri Lankerin.

Dabei kam es zur seitlich-frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Der Mitsubishi kippte und blieb auf der Seite liegem. Die Mitfahrerin des Fords wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt ins Spital transportiert. Die Lenkerin des Mitsubishis wurde zur Kontrolle ins Spital gebracht.



Der Verkehr auf der besagten Kreuzung wird mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Zum Unfallzeitpunkt war diese auf gelbblinkend eingestellt. Die Fahrerin des Mitsubishis dürfte demnach den Vortritt missachtet haben. Sie wurde an die zuständige Staatsanwaltschaft verzeigt. Zudem wurde ihr der Führerausweis auf Probe zu Handen des Strassenverkehrsamtes abgenommen.