39-jährige Autolenkerin prallt nach Kreisel in Inselschutzpfosten – Auto überschlägt sich

Der Selbstunfall ereignete sich am Freitag kurz nach 21 Uhr in Wettingen auf der Alberich Zwyssigstrasse. In ihrem Opel Corsa fuhr die 39-jährige Deutsche von Wettingen herkommend in Richtung Bahnhof. Beim Verlassen des Kreisverkehrs prallte sie gegen einen Inselschutzpfosten worauf sich ihr Fahrzeug überschlug und auf dem Dach zum Stillstand kam.

Die Lenkerin blieb unverletzt, deren Bei- und Mitfahrer verletzten sich leicht und wurden zwecks Kontrolle mittels Ambulanz ins Spital überführt.

Am Auto entstand grosser Sachschaden.

Die Polizeibilder vom Februar 2020: