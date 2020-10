Unwetterschäden: Furka-Dampfbähndler suchen Freiwillige

Die Dampfbahn Furka Bergstrecke AG braucht dringend Hilfe: Bei den starken Regenfällen vom 2. und 3. Oktober sind an ihrer Gleisanlage grosse Schäden entstanden. «Unsere Strecke ist aktuell an fünf Stellen unterbrochen», schreibt Geschäftsleiter Josef Hamburger in einem Rundbrief. Die Schäden sind durch vier Murgänge und eine Gleisunterspülung entstanden.

Die Untwetterschäden müssen möglichst vor den ersten grossen Schneefällen und Frostperioden behoben werden. Deshalb sucht die Dampfbahn Furka Bergstrecke AG nun Freiwillige, die spontan Zeit haben, am kommenden Freitag, Samstag und Sonntag unentgeltlich einen Arbeitseinsatz zu leisten.