Übergriffe auf Passanten: Drei mutmassliche Aggressoren festgenommen

In der Aarauer Innenstadt baten drei junge Frauen einen zufällig anwesenden Polizisten um Hilfe. Dies geschah laut Kantonspolizei am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr. Sie hätten im Kasinopark den Geburtstag einer der Frauen gefeiert, als ein junger Mann erschienen sei. Dieser habe scheinbar grundlos mit einem Messer den Geburtstags-Luftballon zerstochen. Beim folgenden Streit habe er die drei Frauen mit einem Messer bedroht.

Der Polizist nahm die Fahndung auf und sah den Verdächtigten kurz darauf. Dieser sei davon gerannt, konnte aber eingeholt und festgenommen werden. Beim mutmasslichen Aggressor handle es sich um einen 22-jährigen Eritreer mit Wohnsitz im Bezirk Aarau. Dieser habe bereits ein Vorstrafenregister. Laut der Kantonspolizei Aargau war der Mann bei der Festnahme betrunken und hatte ein Taschenmesser bei sich.

Nach Pöbelei verprügelt

Knapp eine Stunde später ereignete sich im Freiamt ein ähnlicher Vorfall. Ein 34-jähriger Mann passierte eine Sitzbank, auf der drei junge Männer und eine Frau sassen. Diese sollen ihn grundlos angepöbelt haben. Daraufhin fing, laut Kantonspolizei Aargau, eine Schubserei an, die in einer Schlägerei endete. Der 34-jährige Türke kassiere Faustschläge ins Gesicht und gegen den Kopf. Er erlitt leichte Verletzungen, welche eine Ambulanz vor Ort behandelte.

Die Polizei wurde von einer Passantin verständigt. Kurz nach 1.30 Uhr habe die Polizei die vier Personen Alkohol konsumierend in einem Parkhaus angetroffen. Sie wurden auf den Polizeistützpunkt gebracht. Nach weiteren Abklärungen, welche bis in die Morgenstunden dauerten, nahm die Kantonspolizei Aargau die mutmasslichen Schläger fest. Bei ihnen handle es sich um einen 23-jährigen Schweizer und einen 20-jährigen Sri Lanker mit Wohnsitz in der Region. Die Ermittlungen gegen die beiden Männer sollen am Mittwoch weitergeführt werden.

