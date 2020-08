Streit um die Sandbänke spaltet die GLP: Partei distanziert sich von Petition

Die Petitionäre finden die Massnahmen falsch: Ein Naturschutzgebiet auf den Sandbänken sei genauso absurd, wie wenn man auf der Zürcher Chinawiese plötzlich ein Vogelschutzgebiet eröffnen würde, liess sich An­dreas Holenstein am Mittwoch in einer Mitteilung zitieren.

Bei den Grünliberalen Bezirk Aarau muss es am Donnerstag zünftig gerumpelt haben. Anders kann man die Medienmitteilung mit dem Titel «Distanzierung von der Forderung zur Schwächung des Naturschutzgebietes» nicht interpretieren. Verschickt hat sie Bezirksparteipräsident Philippe Kühni am Freitag.

Die Petition sorgt für Wirbel. Mehrheitlich negativ sind die Leserkommentare unter dem entsprechenden Online-Artikel – man spricht der GLP das «Grün» im Namen ab. Und nun reagiert sogar die Bezirkspartei auf die Unterschriftensammlung ihrer Grossratskandidaten: «Die GLP Bezirk Aarau betont, dass dies eine rein private Aktion darstellt.»

Man anerkenne zwar das Bedürfnis der Bevölkerung, sich in schönen Naherholungsgebieten aufhalten, an attraktiven Badestellen schwimmen oder am Ufer bräteln zu können. Es sei für die Partei aber keine Option, ein Naturschutzgebiet von nationaler Bedeutung wie das ­Gebiet Grien dafür so massiv abzuwerten. «Im Gegenteil, Naturschutzgebiete müssen ausgedehnt werden, wobei es nachvollziehbar ist, dass in den verschiedenen Gebieten unterschiedliche Regeln bezüglich menschlicher Aktivitäten gelten können.»

Parteiinterner Zwist mitten im Wahlkampf

Die öffentliche Distanzierung ist erstaunlich vor dem Hintergrund, dass Fiona Wiedemeier bei den Grossratswahlen einen Top-Listenplatz einnimmt: Nummer 2, gleich hinter dem Bisherigen Adrian Bircher und direkt vor dem Bezirksparteipräsidenten Kühni. Sie hat als ehemalige «Operation Libero»-Abstimmungskampfkoordinatorin, Co-Präsidentin der JGLP Aargau und Vorstandsmitglied der Grünliberalen Frauen Schweiz eine gewisse Strahlkraft und könnte gewählt werden, falls die GLP im Bezirk Aarau einen zweiten Sitz macht. Andreas Holenstein kandidiert auf Platz 13.

Immerhin schlägt die Bezirkspartei in ihrer gestrigen Mitteilung auch noch versöhnliche Töne an, indem sie eine weitere Forderung der Petitionäre, der Stadtrat Aarau solle ein Nutzungskonzept für den Aareraum erstellen, «explizit begrüsst». Philippe Kühni: «Ein erheblicher Gewinn für Mensch und Umwelt erfolgt, wenn dies kantonsübergreifend mit den Solothurner Behörden gelingt. Das Konzept muss aufzeigen, wie die energetische Nutzung, die Bedürfnisse der Natur und der Tiere sowie der Bevölkerung optimal unter einen Hut gebracht werden. Wir erwarten eine rasche Umsetzung.»

Petition hat schon gegen 400 Unterschriften

Die Petitionäre reagierten am Freitagnachmittag auf die Kritik. In ihrer Mitteilung werten sie die Petition als Erfolg, da sie schon nach zwei Tagen über 400 Unterschriften hat. «Die Unterstützung zeigt, wie gross das Bedürfnis der Bevölkerung nach qualitativ hochwertigen Naherholungsgebieten ist.»

Fiona Wiedemeier und An­dreas Holenstein halten die Sandbänke nach wie vor nicht für das ideale Naturschutzgebiet, schlagen jedoch jetzt Kompromisse vor: Ein auf die Brutzeit beschränktes Betretungsverbot; eine klar definierte Bade­- zone für ein Miteinander zwischen Tier und Mensch; oder aber eine Alternative zu den Sandbänken – «beispielsweise durch die Aufschüttung eines Strandes oberhalb der Kettenbrücke». Die Petitionäre betonen: Ziel sei es, «die verpasste Diskussion um die Gestaltung des Naherholungsraums an der Aare nachzuholen». Dies auch vor dem Hintergrund, dass der geplante Abriss des Mitteldamms im Zusammenhang mit dem Kraftwerkneubau die Aarelandschaft nochmals massiv prägen wird – zum Nachteil der Erholungssuchenden, sind die Petitionäre überzeugt.