Mit krakeligen Grossbuchstaben in Rot, Grün und Blau haben Sprayer Schulfassaden in Rothrist verschandelt.

Am Montag informierte die Bauverwaltung der Gemeinde Rothrist die Kantonspolizei Aargau. Bei der darauffolgenden Untersuchung vor Ort stellte die Polizei verschiedene Sprayereien an den Fassaden von vier Schulgebäuden fest, wie sie am Dienstag mitteilte. Diese dürften während der letzten Woche verübt worden sein. Hinweise auf die Täterschaft liegen keine vor.

Der entstandene Sachschaden beträgt gemäss Polizei mehrere tausend Franken.

Polizei sucht Zeugen

Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise zur Täterschaft hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 062 745 11 11 an den Stützpunkt Zofingen zu wenden.

Weitere Vorfälle am Wochenende

Dass Sprayer im Aargau wüten ist nichts Neues: Am Wochenende haben Vandalen in Baden, Möhlin und Koblenz mit Steinwürfen oder Sprayereien unnötig Sachschaden angerichtet. Die Polizei konnte einzelne Täter, alles Jugendliche, ermitteln. (fei)