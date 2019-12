Kurz vor 19 Uhr meldete eine Anwohnerin, dass sie einen Brand beim Jugendtreff Wenk in Aarau sehe. Die ausgerückte Feuerwehr traf vor Ort einen in Vollbrand stehenden Schopf neben dem Jugendtreff an.

Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Personen, die Hinweise dazu machen können, werden gebeeten, sich beim Stützpunkt Aarau zu melden.

