Ein 44-jähriger Schweizer fuhr in einem Lastwagen um 12.15 Uhr ausserorts auf der Suhrentalstrasse von Schöftland her Richtung Aarau, als er frontal mit einem Audi kollidierte. Dieses war vom Autobahnanschluss in der Gegenrichtung unterwegs gewesen und aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. Das Auto, bei dem ein 78-jähriger Lenker aus der Region am Steuer sass, geriet im Frontbereich in Brand. Beide Fahrzeuge kamen neben der Strasse zum Stehen.