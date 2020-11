Frontalkollision auf der Staffeleggstrasse: Mitsubishi-Fahrer muss Führerausweis abgeben

Der 77-Jährige war kurz nach 16 Uhr am Mittwoch mit seinem Mitsubishi von Aarau Richtung Staffelegg unterwegs, als er in einer Linkskurve ein Sattelmotorfahrzeug überholen wollte. "Dabei dürfte er ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen haben, weshalb die beiden Fahrzeuge frontal kollidierten", schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Die Lenkerin des anderen Autos wie auch ihre zwei Beifahrer dürften sich leicht verletzt haben und wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. An den Autos entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Franken.

Der Mitsubishi-Fahrer musste seinen Führerausweis abgeben. Die Polizei klärt nun den genauen Unfallhergang ab.