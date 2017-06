Der FC Aarau liebt seine Frauen wieder. An der 14. Generalversammlung am Montagabend wurden alle Differenzen beseitigt. So dürfen die Frauen auch in Zukunft unter dem Namen «FC Aarau» auflaufen. Aber welcher der beiden gleichnamigen Vereine war viermal hintereinander Schweizer Meister? Wer hat das grössere Budget? Die az hat die wichtigsten Unterschiede aufgelistet.