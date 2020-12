Brand in Lagerraum eines Coiffeur-Salons: Grosser Sachschaden – Ursache unklar

Betroffen war ein Gewerbegebäude an der Kasernenstrasse in Aarau. Angestellte bemerkten am Dienstag um 14.15 Uhr, dass vom Untergeschoss her dichter Qualm ins Freie drang. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit Atemschutztrupps vor und konnte den Brandherd im Lagerraum eines Coiffeur-Salons lokalisieren. Das Feuer war in der Folge rasch gelöscht.

Brand im Bereich eines Holzregals ausgebrochen

Im Lagerraum entstand grosser Schaden. Durch Russ und Rauch wurden auch die Treppenhäuser des mehrstöckigen Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen.

Anders als zunächst angenommen, war der Brand nicht in einem Tumbler, sondern im Bereich eines Holzregals ausgebrochen. Was genau zum Brand führte, bleibt allerdings unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (az)

Die aktuellen Polizeibilder: