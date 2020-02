Autofahrer ist ausserorts mit 121 km/h unterwegs – ohne Führerausweis

Am Montagabend, kurz nach 22.00 Uhr erfasste Kantonspolizei Aargau bei einer Lasermess-Geschwindigkeitsmessung in Suhr, Wynenfeld einen Schnellfahrer mit 121 km/h. Auf diesem Streckenabschnitt beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 80 km/h. Die strafbare Netto-Überschreitung beträgt somit 37 km/h, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Der Lenker des PS-starken VW Golfs missachtete das polizeiliche Haltezeichen einer Patrouille, die das Fahrzeug zur Kontrolle stoppen wollte. Das Auto konnte vorerst nicht mehr gefunden werden. Erst am frühen Dienstagmorgen, zirka 05.30 Uhr, gelang es , den fehlbaren Lenker, einen 21-jährigen Schweizer, im Bezirk Lenzburg anzuhalten.

Der Beschuldigte hatte keinen gültigen Führerausweis. Zur Abklärung des Verdachts auf Führen eines Fahrzeuges unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss hat die Kantonspolizei im Auftrag der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Blut- und Urinuntersuchung angeordnet.

Die aktuellen Polizeibilder vom Februar