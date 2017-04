Am Sonntagmorgen ereignete sich auf der Tellistrasse eine Streifkollision zwischen zwei Fahrzeugen. «Eine 47jährige Schweizerin mit einem Mitsubishi samt Pferdeanhänger spurte auf der Tellistrasse aus Richtung Aarau in Richtung kantonale Autobahn T5 ein. Ein Toyota, gelenkt von einem 42-jährigen Schweizer, kam ihr entgegen. Dieser geriet auf die Gegenfahrbahn, worauf es zur Streifkollision mit dem Pferdeanhänger kam», teilte die Kantonspolizei Aargau mit. Anschliessend prallte der Toyota in den Masten einer Lichsignalanlage.

Beide Fahrer blieben unverletzt, der Beifahrer des Unfallverursachers musste jedoch mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Der Sachschaden beläuft sich laut Kantonspolizei auf zirka 9'000 Franken.

«Beim 42-Jährigen konnte Alkoholeinfluss festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemlufttest ergab einen Wert von über 0.5 mg/l», so die Polizei. Deshalb nahm sie den Führerausweis des Fahrers ab und die verzeigte ihn an die zuständige Staatsanwaltschaft. (naj)