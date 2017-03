Die Schweizer Energiekonzerne stemmen sich mit allem, was sie haben, gegen die tiefen Strompreise. Bereits vor einem Jahr sorgte Alpiq-Chefin Jasmin Staiblin für Aufsehen, als sie knapp die Hälfte des Wasserkraftportfolios der Stromproduzentin ins Schaufenster stellte. Ein Käufer wurde bis heute nicht gefunden – was Staiblin gegenüber der «Nordwestschweiz» so begründet: «Wir nehmen uns die Zeit, damit wir nicht unter Wert verkaufen müssen.»

Der Preis müsse stimmen, die vertraglichen Konditionen müssten passen und die Sicherheit der Transaktion gewährleistet sein. «Wir sind sehr streng mit diesen Kriterien», versichert Staiblin. «Nur wenn alle drei erfüllt sind, verkaufen wir.» Bis heute gibt es offensichtlich niemanden, der ein genügendes Angebot abgeliefert hat.

Trotzdem kam Staiblin mit Neuigkeiten im Gepäck zur gestrigen Bilanzmedienkonferenz. So soll die Wasserkraft nicht der einzige Unternehmensteil bleiben, der in Teilen zum Verkauf steht. Alpiq bündelt ihre profitablen Geschäftsfelder und öffnet sie für Investoren. Maximal zu 49 Prozent, Alpiq will die Kontrolle behalten. Zu diesen Geschäftsbereichen, in denen 80 Prozent der 8500 Mitarbeitenden tätig sind, zählen: das Zukunftsfeld Digitalisierung, der Stromhandel, die neuen Erneuerbaren und auch das Service-Geschäft. Der defizitäre Bereich der Schweizer Energieproduktion, nämlich die Wasser- und Atomkraftwerke, bleibt komplett in Händen von Alpiq – mit der Besonderheit, dass die Einheit Wasserkraft ebenfalls geöffnet wird.

Axpo hat es vorgemacht

Der Alpiq-Plan erinnert an das, was Konkurrentin Axpo Ende 2016 ankündigte. Das heisst, im Dezember veranlasste Axpo-Chef Andrew Walo die Auslagerung der profitablen, in Teilen subventionierten Unternehmensteile, etwa der neuen Erneuerbaren, in eine Tochtergesellschaft. Diese soll mehrheitlich zwar in Händen der Axpo bleiben, aber – genau wie jetzt bei Alpiq – Investoren offen stehen.

Für Staiblin steht eine «industrielle Logik» hinter dem Entscheid. Andere Versorger würden etwa erst ins Dienstleistungsgeschäft einsteigen, so die Alpiq-Chefin. «Wir sind dagegen schon sehr gross in diesem Geschäft, etwa bei der Gebäudetechnik und beim Industrieanlagenbau». Dieser Teil der Alpiq sei profitabel und könnte weiter wachsen. Doch dafür brauche es Geld. «Wir müssen sicherstellen, dass genügend finanzielle Mittel bereitstehen, um dieses Geschäft weiter wachsen zu lassen», sagt Staiblin.